Il ducatista sulle voci circolate negli ultimi giorni, legate a un possibile ritiro di Rossi e un passaggio di Dovi alla Petronas per il 2021: "Il mio manager mi ha detto 'Ma potevi avvertirmi prima che avevi firmato con Yamaha! - Scherzi a parte, l'ipotesi di fare il tester nel 2021 è un'ipotesi concreta perché non ho un piano B e la griglia per il 2021 è già completa"

GP MISANO, LA CONFERENZA PILOTI LIVE