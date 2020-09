Zarco o Bagnaia nel 2021 al posto di Dovizioso? Ducati non ha ancora ufficializzato la propria scelta. "Il team vuole aspettare, va bene così, anch'io voglio confermarmi perché è vero che a Brno sono salito sul podio ma in Austria ho fatto due zeri. È giusto attendere queste gare", dichiara Zarco a Sky

Mercato piloti in primo piano a Misano, dove si terranno due gare consecutive del Motomondiale. Zarco o Bagnaia, chi al fianco di Miller l'anno prossimo con una Ducati ufficiale ? Proprio nell'arco di queste due settimane potrebbe arrivare l'annuncio del team. Ne ha parlato anche lo stesso Zarco a Sky: " Sarebbe stato molto complesso per Ducati prendere una decisione prima di queste gare di Misano , il ruolo di pilota ufficiale è talmente importante che hanno ancora bisogno di tempo. Ci sta, è giusto".

"L'attesa di Ducati è comprensibile, mentre da parte mia voglio confermare a me stesso e al team di meritarmi il posto di Dovizioso, voglio tornare sul podio. La gara di Brno è stata bella, in Austria si è visto qualcosa di interessante ma di fatto alla fine non ho raccolto punti. Pecco rientra dopo un grande infortunio, bisognerà vedere quanto possa andare veloce, io devo cercare di raccogliere punti importanti", aggiunge Zarco.