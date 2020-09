Morbidelli: "Buche grosse e fastidiose in pista"

Franco Morbidelli è il migliore tra i piloti italiani a Misano dopo le prime due sessioni di prove libere. Il numero 21 chiude al terzo posto nella classifica dei tempi combinati (1:32.367), con un ritardo di 178 millesimi dal leader Quartararo: "È stato un buon venerdì, siamo partiti bene. Nelle Libere 1 non abbiamo messo la gomma nuova, nelle Libere 2 abbiamo provato la gomma dura dietro, mi sono trovato abbastanza bene. Ho avuto l’opportunità di mettere la gomma nuova nell’ultimo run, ho fatto un buon tempo, quindi sono contento". Il pilota del team Petronas ha riscontrato problemi con il nuovo asfalto di Misano, un po' come tutti i suoi colleghi: "Dovevo restare concentrato e guidare bene, perché l’asfalto è particolare, c’è molto grip. Non ci sono tante buche, ma qualche buca è veramente grossa e fastidiosa, soprattutto perché si trova in parti veloci della pista, quindi bisogna stare molto attenti", sottolinea Morbidelli.