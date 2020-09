Misano, quando il Motomondiale fa (ri)pensare

Misano ci fa pensare a come sia rischioso sputare sentenze anticipate, a come i talenti sappiano ricostruirsi, o costruirsi, generando fiducia, ottenendo pazienza. Rappresenta tutto questo il vincitore della gara di MotoGP, Morbidelli, in un weekend che porta anche il sigillo di Bagnaia, di Rossi e dell'Academy VR46 di Valentino MISANO, DOPPIETTA ITALIANA IN MOTOGP

È uno di quei giorni in cui ripensi alle cose, a quelle che avevi visto e a quelle che avevi detto. Al fatto che ti eri agganciato a Quartararo perchè era abbagliante a inizio stagione nel confronto con Marquez e oggi ti ritrovi a riconsiderarlo perchè purtroppo sbaglia ancora, nel giorno in cui il suo compagno di squadra Franky Morbidelli vince alla grande la sua prima di sempre e ti induce a rivalutare i loro talenti, i loro modi di essere, i loro equilibri. E se quello che vedevamo in Quartararo fosse Morbidelli? Poi ripensi pure alle fatiche di Pecco Bagnaia, un anno fa, a come temevi che non fosse quella cosa grande vista in Moto2 e oggi è al suo primo podio in MotoGP.

approfondimento Rossi, intervista show su Sky E ripensi pure a Rossi, a quel sospetto un po' diffuso tra certa gente di una stanchezza del campione, che poi invece fa a pugni con quel modo così fresco di correre che ha mostrato a Misano. Rossi, in sostanza, ha inseguito i suoi allievi prediletti per andare con loro sul podio finchè Mir, altro fuoriclasse giovane che ha fatto il proprio dovere con grande qualità, non gli ha rovinato la festa.

Le parole Morbidelli: "Ultimi giri come una seduta dallo psicologo" Misano fa questo, ci fa pensare a come sia rischioso sputare sentenze anticipate, a come i talenti sappiano ricostruirsi, o costruirsi, generando fiducia, ottenendo pazienza. Morbidelli è tutto questo e ha in più una dolcezza profonda, in più una grande sobrietà, in controtendenza con il rumore del mondo.