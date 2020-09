Le news sul rientro in pista

Marquez torna ad allenarsi: 30 minuti di corsa

Marquez è fuori per infortunio a causa del doppio intervento all’omero del braccio destro. Come rivelato dal nostro Antonio Boselli nel giorno del GP di San Marino, lo spagnolo non vede l'ora di tornare in pista, ma la Honda vuole essere molta più cauta e l'ipotesi potrebbe essere di un rientro nel GP di Valencia, in programma dal 13 al 15 novembre 2020.