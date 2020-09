Luca Marini chiude in testa il venerdì di prove libere del GP dell'Emilia Romagna. Non solo: il pilota dello Sky Racing Team VR46, leader del Mondiale Moto2, firma anche il nuovo record della pista a Misano in 1:35.956. Canet in seconda posizione davanti a Schrotter. Bastianini è 6° con il tempo ottenuto nelle Libere 1, alle sue spalle c'è Bezzecchi

Bastianini chiude 6° davanti a Bezzecchi

Alle spalle di Marini si è rivisto Canet, un pilota forte che sembrava disperso in un deserto di risultati anonimi. Il rookie della Speed Up, vicecampione della Moto3, finora ha disatteso le aspettative, in un Mondiale dove brilla l’assenza dei piloti spagnoli. Fuori Martin per il secondo GP consecutivo a causa del Covid-19, Vierge e Canet sono i primi nomi che s’incontrano, un po’ staccati, in classifica. Il momento è più favorevole agli italiani. Nel circuito di casa non ha deluso Bezzecchi (settimo nonostante la caduta al pomeriggio), ma il sesto tempo nella combinata di Bastianini forse non ha del tutto soddisfatto il riminese, che al mattino aveva sfiorato il record, ma al pomeriggio ha chiuso addirittura al sedicesimo posto. La prima giornata ha messo in evidenza Schrotter (caduto), Lowes e Roberts, vecchie conoscenze, sempre pericolose, per ora tutti nelle prime cinque posizioni. Nei primi quattordici troviamo anche Nicolò Bulega col dodicesimo posto, mentre Baldassarri e Dalla Porta per ora ne rimangono fuori. Corsi si è classificato 23° e Mattia Pasini 25°, chiamato a sostituire Martin. Con molta ruggine da togliersi di dosso dopo dieci mesi lontano dalle piste.