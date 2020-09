Ducati, Ciabatti: "Marini meriterebbe la MotoGP"

In conferenza Rossi è tornato sul futuro del fratello Luca ("Ha parlato con Ducati per passare in MotoGP con Avintia nel 2021, sarebbe grandioso"), il direttore sportivo del team ufficiale Ciabatti intercettato da Sandro Donato Grosso spiega: "Avintia ha un accordo con Rabat anche per il 2021. Quello che succederà eventualmente con l'inserimento di Marini dipenderà dalla squadra e da Rabat". Sul 2° pilota: "L'obiettivo è avere Bastianini"

Mercato piloti, il direttore sportivo della Ducati fa chiarezza intorno al futuro del team Avintia: "La cosa certa è che Avintia ha un accordo con Rabat anche per il 2021. Quello che succederà eventualmente con l'inserimento di Marini dipenderà dalla squadra e da Rabat. Per l'altro pilota non ci sono novità, l'obiettivo è avere Bastianini, lo annunceremo prima possibile. Ora c'è un po' di fermento intorno a questa situazione, spero sia risolto tutto entro il GP din Barcellona. Marini sta facendo un grandissimo lavoro, meriterebbe il passaggio in MotoGP nel 2021, ma è vero che il contratto tra Rabat e Romero di Avintia è tra di loro, se dovesse esserci un'evoluzione diversa dovranno deciderlo loro, sono loro che si sono accordati anche per il 2021", spiega Ciabatti intervistato da Sandro Donato Grosso.