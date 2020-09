Bagnaia, nuovo record e primo posto nelle Libere 3

Bagnaia è il più veloce nelle Libere 3 di Misano: Pecco firma anche il nuovo record della pista in 1:31.127. Secondo posto nella combinata per Vinales davanti a Quartararo, 4° Morbidelli. Bel salto in avanti di Rossi, passa al Q2 con l'ottavo tempo. Bene Petrucci, è 10°. Dovizioso resta fuori dal Q2, chiude 14°. I piloti della MotoGP tornano in pista alle 13:30 per le Libere 4 DOVIZIOSO, SPUNTA LA SCRITTA "DISOCCUPATO" SULLA TUTA

Inizia nel migliore dei modi il sabato mattina per Pecco Bagnaia. Il pilota della Pramac, nel corso della terza sessione di prove libere del GP dell’Emilia Romagna, ha firmato il nuovo record della pista a Misano in 1:31.127. Un tempo che gli consente di chiudere in testa nella classifica combinata e di concentrarsi al meglio per le qualifiche. Vinales e Quartararo si confermano velocissimi sul giro secco: lo spagnolo è 2° a 58 millesimi da Bagnaia, il francese è 3° a +0.232 dal pilota Pramac. Il vincitore del GP di San Marino, Franco Morbidelli, continua ad avere un buon feeling con questa pista e chiude in quarta posizione.

Dovizioso fuori dal Q2 approfondimento Rossi: "Andare in sala parto? Fingerei di svenire" Bel salto avanti di Valentino Rossi. Il pilota Yamaha, che ea 15° dopo le prime due sessioni di prove, sale fino all’ottavo posto dopo le Libere 3, riuscendo a qualificarsi per il Q2. Bene anche Danilo Petrucci, che nelle Libere 2 era già apparso in ripresa rispetto al disastroso GP di San Marino. Il pilota Ducati chiude in 10^ posizione e accede al Q2. Dovrà invece passare dal Q1 l’altro pilota ufficiale Ducati, Andrea Dovizioso: l’attuale leader del Mondiale è solo 14° nella classifica dei tempi combinati. Nelle Libere 3 da segnalare due cadute senza conseguenze per Pecco Bagnaia e Pol Espargaró.

