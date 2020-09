Prima doppietta italiana in Moto3 a Misano, con Fenati che vince il GP dell'Emilia Romagna davanti a Vietti. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 cede la prima posizione all'ascolano soltanto all'ultimo giro, dopo aver condotto tutta la gara in testa. Grande rimonta di Ogura, che chiude 3° dopo essere scattato dalla 12^ casella. Arenas resta il leader del Mondiale con 119 punti (+2 su Ogura)

Fenati torna a vincere in Moto3, a poco più di anno di distanza dal suo ultimo successo (Austria 2019). Sembrava sparito, annullato, consegnato all’anonimato di una stagione senza acuti. E poi eccolo lì, coi suoi sorpassi all’esterno, il suo marchio di fabbrica. All’ultimo giro era al posto giusto, pronto a sfruttare l’occasione d’oro. Che gli hanno offerto Vietti e Masia in lotta per la vittoria. Un entrata decisa dello spagnolo, la risposta del piemontese, i due che quasi si toccano e l’ascolano che ne approfitta. Succede spesso in Moto3, tra i due litiganti il terzo se la gode. Vietti ha condotto in testa tutta la gara, tenendosi dietro un gruppo di lupi affamati. Gente come Arenas, Masia, Arbolino (poi scivolato indietro) Rodrigo, Fernandez a cui si è aggiunto alla fine anche Ogura.