Prime parole di Pecco, dopo la caduta a 7 giri dal termine del GP dell'Emilia Romagna, quando era al comando della gara: "Non stavo esagerando, essere caduto in questo modo quasi inspiegabile, senza avvisi, mi preoccupa un po'. Studieremo i dati per capire se abbia sbagliato qualcosa io, ma non credo, dobbiamo fare chiarezza su quanto successo. Dispiace, quest'anno vado a braccetto con la sfiga", spiega Bagnaia a Sky

