Maverick Vinales ha vinto il suo primo Gran Premio della stagione, interrompendo un lungo digiuno che durava dal GP della Malesia del 2019. Il pilota spagnolo ha trionfato nel GP dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini anche grazie a una caduta di Bagnaia a sette giri dalla fine. "Sono felice e soddisfatto, finalmente ho fatto bella partenza – ha detto Vinales a Sky Sport -. Abbiamo lavorato per questo, visto che l’altra gara avevo perso molto all’inizio. Bagnaia? Pecco era velocissimo, non riuscivo ad andargli via. Poi quando mi ha passato mi sono detto: ‘rilassati, è molto lunga’. Alla fine stavo venendo su, anche se non so se l’avrei passato...".