Podio sì, anzi no. Fabio Quartararo taglia il traguardo in terza posizione sul circuito di Misano, ma nella classifica finale del Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini è quarto. Il motivo? Il pilota della Yamaha Petronas non ha percorso il Long Lap Penalty, penalità ricevuta dopo aver superato i limiti della pista. Il francese non ha allungato la sua traiettoria come richiesto dalla direzione gara che, da regolamento, ha aggiunto 3 secondi in più al suo tempo di gara. Quanto è bastato per far scivolare 'El Diablo' giù dal podio in favore di Pol Espargaró. "La direzione di gara non mi ha dato nessun avvertimento per il superamento dei limiti della pista – ha spiegato Quartararo -. Il Long Lap Penalty mi ha sorpreso. Non l’ho fatto perché l’ho visto dopo aver superato il punto della pista in cui avrei dovuto scontare la penalità. Se mi avessero avvisato sarei stato più attento. La direzione gara dovrebbe informarci su queste cose…”.