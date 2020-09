Dopo aver saltato i due GP di Misano, Crutchlow rischia di dover rinunciare anche al GP della Catalunya, in programma dal 25 al 27 settembre: il pilota britannico è scivolato nel paddock di Barcellona e si è lesionato i legamenti della caviglia sinistra. Proverà comunque a recuperare per la prima sessione di prove libere

Continua il periodo negativo per Cal Crutchlow. Il pilota del team LCR Honda rischia di saltare anche il GP della Catalunya a causa di un nuovo infortunio. Una vera e propria disavventura per il britannico, che questa volta si è fatto male nel paddock di Barcellona. Cal si era recato in pista per sottoporsi a un controllo da parte del dottor Xavier Mir, che doveva verificare le condizioni dell’avambraccio destro operato. Crutchlow è però scivolato dopo essersi sottoposto al tampone e si è lesionato i legamenti della caviglia sinistra. Nonostante questo incredibile infortunio, il pilota cercherà di scendere in pista venerdì 25 settembre per le prime prove libere della MotoGP.