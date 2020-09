Il Dottore a Barcellona per riscattare caduta e ritiro nell'ultima gara di Misano: "Il campionato è ancora aperto. Questa stagione è stata pazza e ci sono ancora molte gare, faremo del nostro meglio". Vinales punta a un'altra vittoria: "Montmeló è la mia gara di casa, dobbiamo sfruttare ogni opportunità". Il weekend della MotoGP a Barcellona è in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

La carica di Valentino Rossi verso il GP della Catalogna . Il Dottore vuole dimenticare la caduta e il ritiro nella seconda gara di Misano e guarda al prossimo impegno con ottimismo: "Quella del Montmeló è una pista che mi piace molto, ma è diversa da Misano. L'asfalto e le condizioni saranno diversi, ma penso che potremo fare un buon weekend. È importante prendere punti, non sono così lontano dalla vetta della classifica e il campionato è ancora aperto. Questa stagione è stata pazza e ci sono ancora molte gare in arrivo, quindi faremo del nostro meglio".

Vinales, il "fattore campo"

leggi anche

Weekend di F1 e MotoGP live su Sky: nuovi orari

Dopo la vittoria a Misano, Maverick Vinales cercherà un'altra vittoria in quella che è la sua gara di casa: "Il duro lavoro a Misano è stato ripagato, davvero fantastico. Ci siamo goduti la sensazione della vittoria negli ultimi giorni e questo ci rende molto entusiasti per il prossimo gran premio. Montmeló è la mia prova di casa e adoro correre qui. Ho fatto grandi gare qui in passato. L'anno scorso non siamo riusciti a dimostrare il nostro pieno potenziale, un vero peccato, ma questa volta faremo del nostro meglio per salire sul podio. Stiamo lavorando nel modo giusto e penso che possiamo migliorare ulteriormente, quindi dobbiamo dare il massimo e fare un altro buon weekend, soprattutto perché il campionato è molto aperto. Adesso sono secondo in classifica a un solo punto dal primo posto. Dobbiamo sfruttare al massimo questa opportunità!".