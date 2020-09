7/7

"Sto bene, ogni giorno mi sento meglio, ogni lunedì svolgo i test al braccio destro e tutto procede positivamente, stiamo lavorando bene con i dottori. Sono venuto qui per un meeting con i giapponesi, cominciare a lavorare in chiave 2021 e rivedere il mio team. Voglio tornare presto in pista ma vogliamo farlo con la massima sicurezza. Non abbiamo ancora individuato la data giusta del rientro" ha dichiarato Marquez a Sky

Marquez: "Con Honda inizia il lavoro per il 2021"