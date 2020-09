Quartararo è il migliore nelle Libere 3 del Montmeló in 1:39.418. Il francese chiude in testa nella combinata, davanti a Vinales (+0.044) e Oliveira (+0.089). Sorprende il 4° posto di Petrucci (+0.284), ultimo al termine del venerdì. Settimo tempo per Morbidelli (+0.356). Alle sue spalle c’è Rossi (+0.418), che oggi annuncerà il suo passaggio in Petronas per il Mondiale 2021. Restano fuori dal Q2 le Ducati di Bagnaia (11°), Miller (12°) e Dovizioso (13°). Qualifiche alle 14:10

A Barcellona migliorano le condizioni atmosferiche e di conseguenza migliorano anche i tempi in pista. L’asfalto sabato mattina è più pulito, il vento che ha condizionato le Libere del venerdì si è calmato, ed ecco allora una terza sessione di prove in cui tutti i piloti hanno abbassato il proprio crono. Il più veloce nella FP3 è Fabio Quartararo in 1:39.418. Nella classifica combinata, il francese della Petronas precede Maverick Vinales (2°) di appena 44 millesimi e Miguel Oliveira (3°) di 89 millesimi. Petrucci sorprende tutti: Danilo aveva chiuso il venerdì in ultima posizione, sabato mattina si è riscattato centrando il 4° tempo nelle Libere 3 a +0.284 da Quartararo. Alle sue spalle c’è un’altra Ducati, quella di Zarco, a suo agio sulla pista del Montmeló. Morbidelli chiude in settima posizione (+0.356). Rossi inizia bene quella che sarà una giornata speciale per lui: oggi annuncerà ufficialmente il suo passaggio in Petronas per il 2021, intanto accede al Q2 con l’ottavo tempo. Restano fuori dal Q2 le Ducati di Bagnaia (11°), Miller (12°) e Dovizioso (13°): saranno costretti a passare dal Q1, in programma alle 14:10 (diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208).