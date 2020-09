Rossi punta al 200° podio: il programma su Sky

Tre italiani nelle prime tre posizioni in griglia di partenza: l'Italia sogna il tris a Montmeló dopo aver dominato le qualifiche. È stato un sabato speciale per i risultati e per il mercato, con l'ufficialità del passaggio di Rossi in Petronas nel 2021. Al suo fianco ci sarà Morbidelli, che ieri lo ha accolto con una pole spettacolare. Completano la prima fila Quartararo e lo stesso Valentino, che oggi può aggiungere alla sua collezione un nuovo record: il 200° podio della carriera nella principale classe del Motomondiale. La battaglia scatta alle 15 live su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno. Pole e record della pista per il fratello Luca, che potrebbe correre in MotoGP l'anno prossimo: "Sarebbe fantastico, è il mio sogno" ha ribadito in conferenza. Intanto è a caccia del titolo in Moto2: alle 13.20 la gara live su Sky Sport MotoGP. La giornata si apre con la Moto3, live alle 12 su Sky Sport MotoGP: anche in questo caso pole e record della pista ieri per un pilota italiano, la firma è quella di Tony Arbolino. Non ci sono dubbi sul suo futuro: è stato ufficializzato il suo ingresso in Moto2 l'anno prossimo con Intact Gp.

Il programma del GP di Catalunya live su Sky Sport MotoGP

Ore 9.35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 11.15: Paddock Pass

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 12.00: gara Moto3

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 13.20: gara Moto2

Ore 14.15: Paddock Live Gara

Ore 14.30: Grid

Ore 15.00: gara MotoGP (anche su Sky Sport Uno)

Ore 16.00: Zona Rossa

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 20.00: Race Anatomy