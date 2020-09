Pramac, la coppia del 2021 sarà Martin-Zarco

Dopo l'annuncio di Petronas, che nel 2021 avrà Rossi al fianco di Morbidelli, ecco i nomi di chi ci si dividerà il box in Pramac: saranno Martin e Zarco. Nel team ufficiale Ducati, invece, con Miller ci sarà Bagnaia

Bagnaia e Miller formeranno la coppia della Ducati ufficiale del 2021, parallelamente è stata definita anche la line up del team Pramac , che potrà contare su due moto ufficiali. Jorge Martin, 22 anni, e Johann Zarco, 30 anni, rappresentano il giusto mix tra esuberanza, grinta, talento ed esperienza, velocità e carattere . Martin, campione del mondo Moto3 nel 2018, da molti è considerato uno dei futuri protagonisti della MotoGP. Johann Zarco invece è l'esempio perfetto della resilienza di un pilota che un anno fa ha rischiato di finire la carriera nel motomondiale e 12 mesi dopo si trova a vivere un rilancio di carriera entusiasmante.

La strategia della Ducati di puntare sui giovani ovviamente presenta dei rischi, ma considerando il talento dei piloti e il fatto che più risorse potranno essere destinate allo sviluppo della moto, ci sono buone ragioni per pensare a un futuro promettente per la casa di Borgo Panigale.