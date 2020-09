Bagnaia: "Sono la persona più felice del mondo"

Bagnaia lascia la Pramac e approda nel team ufficiale Ducati, nel 2021 correrà al fianco di Miller: "Hanno creduto in me prima di tutti gli altri e non mi hanno mai messo in discussione, mi hanno dato tutta la fiducia e l'appoggio di cui potevo avere bisogno quando ho debuttato in MotoGP. Formiamo una grandissima squadra" DUCATI, BAGNAIA CON MILLER NEL 2021

È ufficiale, Francesco Bagnaia affiancherà Jack Miller in Ducati nel 2021. Le prime parole di Pecco sui social: "Ho scelto di essere un pilota Ducati ancora prima di essere Campione del Mondo Moto2 nel 2018 e loro hanno scelto me ancora prima di sapere che un giorno lo sarei diventato. Questa è stata la nostra scommessa, perché fino a quel momento ero sempre stato un pilota veloce, ma non avevo niente di concreto in tasca: Ducati ha deciso di crederci ancora prima di tutti gli altri. Non sapevamo come sarebbe andata, ma ad oggi, se dovessi tornare indietro, rifarei esattamente tutto da capo".

"Ducati non mi ha mai messo in discussione" Pramac 2021 La coppia sarà Martin-Zarco "Il mio debutto in MotoGP è stato complicato, ma in Ducati non mi hanno mai messo in discussione: mi hanno dato tutto l'appoggio e la fiducia che servono ad un rookie e mi hanno lasciato fare esperienza nel 2019. Io li ho ascoltati, mi sono fidato di loro, insieme abbiamo imparato a conoscerci e a capirci, e adesso formiamo una grandissima squadra. Mi hanno insegnato un metodo di lavoro che ci ha permesso di toglierci delle belle soddisfazioni e penso che sia solo l'inizio", aggiunge Bagnaia.