Il Team Manager Suzuki sulla possibilità di avere Dovizioso come collaudatore nel 2021: "Il rischio è che come test team non ci sia un'attività seria, già quest'anno è stata ridotta all'essenziale per via dell'emergenza coronavirus, per cui in questo momento è difficile prendersi un impegno con un pilota del livello di Dovi, sceglierlo ma poi farlo girare poco" DOVI SUL FUTURO: "QUALCOSA SI MUOVE. TESTER OTTIMA OPZIONE"

Dovizioso non ha ancora fatto chiarezza sul proprio futuro, dopo l'addio a fine stagione alla Ducati. "Si sta muovendo qualcosa. Il ruolo di test rider è un'ottima opzione", ha dichiarato Dovi in conferenza. Nel corso del primo turno di prove libere ai microfoni di Sky ne he parlato il Team Manager della Suzuki, Davide Brivio: "Ci sono state delle chiacchiere con il suo manager Simone Battistella, che conosco molto bene. La situazione in questo momento è abbastanza difficile, ma allo stesso tempo semplice: l'attività in pista è limitata per via dell'emergenza coronavirus e presumiamo che continui così anche il prossimo anno, il programma di test potrebbe essere ridotto all'essenziale".