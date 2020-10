GP Francia, le libere di MotoGP LIVE alle 9.50

Prima giornata in pista a Le Mans: Quartararo vuole partire subito bene nel GP di casa per allungare sugli inseguitori. Classifica cortissima: i primi 5 piloti sono raccolti in 31 punti. Dovizioso cerca il riscatto, Rossi punta a confermare il buon feeling della Yamaha con il tracciato francese, Mir ha la prima vittoria nel mirino. Libere 1 di MotoGP alle 8.50, secondo turno alle 14.05

GP FRANCIA, GUIDA TV