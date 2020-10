Petrucci: "Molto competitivo, in gara me la gioco"

Petrucci scatterà dalla terza posizione a Le Mans: "Sono molto contento e fiducioso, ha funzionato tutto, mi sono sentito estremamente competitivo, possiamo fare una grande gara". Il ducatista è positivo anche per i prossimi GP, non solo per la tappa francese del Mondiale: "Abbiamo fatto progressi importanti a Barcellona, da qui in avanti possiamo fare un buon finale di stagione, ne sono convinto" LA GRIGLIA DI PARTENZA

Finalmente Petrux: a Le Mans il ducatista torna in prima fila (dove mancava dal Mugello 2019) chiudendo le qualifiche alle spalle di Quartararo e Miller. "Sono molto contento, è una bella sensazione. Speriamo che anche la gara di corra sull'asciutto, mi sono sentito molto competitivo, ha funzionato tutto, potremo fare molto bene domani, per la gara ce la giochiamo". Petrucci ai microfoni di Sky conferma dunque di avere un ottimo feeling con questo tracciato: "Di solito nel corso del Mondiale torno sempre in fila a Le Mans, il circuito mi piace molto, quest'anno a differenza del passato ci sono riuscito a ottobre...Ho una grande occasione perchè non ci sono lunghi rettilinei, posso sfruttare meglio le frenate della mia moto".