Dopo la sosta, il Motomondiale torna in pista questo fine settimana a Le Mans per la decima tappa del Mondiale. La MotoGP sposta ancora il suo orario per evitare sovrapposizioni con la F1: Valentino Rossi e gli altri scatteranno alle 13. Moto3 alle 11.20, Moto2 alle 14.30, tutto in diretta su Sky. Da non perdere gli speciali su Mir e sull'Academy VR46

Cinque piloti in 31 punti: il Mondiale 2020 di MotoGP si conferma a caccia del sostituto di Marc Marquez. In attesa di capire quando rientrerà il campione in carica, la classe regina torna in pista questo fine settimana a Le Mans , circuito dal grande fascino, per la decima tappa del Mondiale. Da giovedì 8 ottobre , il Gran Premio di Francia , in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno , con la gara di MotoGP in programma alle 13.00 . In pista nel fine settimana anche Moto3 (gara alle 11.20 ) e Moto2 (gara alle 14.30 ). Tutto in streming anche su NOW TV. In pista anche la MotoE per l’ultima tappa della stagione, con Matteo Ferrari in corsa per il titolo. Dalle prove libere alle gare, le telecronache di MotoGP saranno di Guido Meda e Mauro Sanchini , mentre al commento di Moto2 e Moto3 ci saranno Rosario Triolo e Mattia Pasini . In pista in questo weekend anche la F1 al Nurburgring, ma nessun problema per gli appassionati di motori: per evitare la contemporaneità con il GP Eifel di Formula 1, in diretta dalle 14.10 su Sky Sport F1, la gara di MotoGP è stata anticipata alle 13.

Programmazione speciale con Mir e la VR46 Academy

Giovedì 8 ottobre, da non perdere gli speciali MIR…aviglioso (alle 18), l’intervista di Sandro Donato Grosso al pilota Suzuki, e Academy VR46 - Obiettivo futuro (alle 18.30), con Vera Spadini nel mondo VR46 a Tavullia per uno speciale dedicato alla fucina di talenti che mai come quest’anno sta conquistando traguardi importanti in tutti i campionati.

