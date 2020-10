Valentino partirà dalla quarta fila nel GP di Francia: "Il passo è buono ma la moto si muove tanto, dobbiamo migliorare altrimenti per fare tutta la gara ci mettiamo il cappello da cowboy, sembra di stare su un cavallo". Sulla strategia per il GP: "Essere concentrati e pronti a tutto, sfruttare i problemi degli altri e vivere giro dopo giro". Attenzione agli orari delle gare, live su Sky: Moto3 alle 11.20, MotoGP alle 13, Moto2 alle 14.30, MotoE alle 15:40

Impossibile per Rossi essere soddisfatto dopo aver chiuso le qualifiche con il 10° tempo: "Non sono contento, dovevamo fare meglio. In particolare dobbiamo lavorare in accelerazione perchè la moto è un po' troppo nervosa, soffriamo molto: bisogna lottare un po', si muove tanto, diventa difficile anche tra una curva e l'altra quando cerchiamo di tenere il gas pieno. Dobbiamo migliorare, altrimenti per fare tutta la gara dobbiamo metterci un cappello da cowboy, sembra di stare su un cavallo…Peccato, perchè il passo è abbastanza buono e costante anche con le gomme usate", spiega ai microfoni di Sky Valentino.