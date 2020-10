Le Mans, gara di MotoGP alle 13: il programma

"Sto bene, non sento la pressione, penso solo a fare il massimo in pista": dopo la prova di forza con cui ha conquistato la pole nel GP di casa Fabio Quartararo si è detto tranquillo e concentrato. Il Diablo ha una grande chance per allungare in classifica sul circuito di Le Mans: il suo primo inseguitore, Mir, protagonista degli ultimi GP con cui si è portato a 8 punti di distanza da Quartararo in classifica, scatterà dalla 14^ casella. Si tratta della peggior performance in qualifica per il pilota della Suzuki da Brno 2019, quando fu 19° sul bagnato. In griglia di partenza alle spalle del francese del team Petronas ci sono Miller e Petrucci, che non centrava la prima fila da Mugello 2019. Ma le Ducati salgono a 5 se contiamo anche la seconda e la terza fila: Dovizioso scatta dalla sesta casella, Bagnaia dalla settima, Zarco dalla nona. Dovi ha le idee chiare: "Dobbiamo essere costanti per tutti i 27 giri, sarà fondamentale". Strategia chiara anche per Rossi, chiamato alla rimonta dalla decima posizione in griglia: "Essere concentrati e pronti a tutto, sfruttare i problemi degli altri e vivere giro dopo giro". Vinales è 5° al via, Morbidelli 11°. I primi giri nel warm up, alle 13 la gara live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Apre la giornata la Moto3 alle 11.20, Moto2 alle 14.30. Non solo Motomondiale: i motori oggi raddoppiano, alle 14.10 scatta il GP dell'Eifel, live su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno.