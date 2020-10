Rossi, debriefing con Bezzecchi in diretta su Sky

In Moto2 Bezzecchi chiude il GP di Francia in 3^ posizione, dopo essere stato superato da Gardner nel finale. Durante l'intervista post gara, Rossi si avvicina a Bezzecchi per chiedere come è andato quel sorpasso: "Era veloce lui oppure eri lento tu?". Il pilota dello Sky Racing Team VR46 spiega: "Ho provato a incrociare, ma non ce l’ho fatta, così mi ha fregato". E aggiunge: "Valentino ci chiede sempre come sono andate le cose, sia quando vanno bene sia quando vanno male" PETRUCCI VINCE A LE MANS: GLI HIGHLIGHTS

Avere un coach come Valentino Rossi è una fortuna che non capita a tutti. Potersi confrontare con un nove volte campione del mondo, al termine di ogni GP, è un privilegio che contraddistingue i piloti dell'Academy VR46. Fra questi giovani talenti c’è anche Marco Bezzecchi: il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha chiuso il GP di Francia in terza posizione. Un ottimo risultato, considerando che si tratta del suo 4° podio nelle ultime 5 gare. Tuttavia Bezzecchi lascia Le Mans con un velo di tristezza, per essere stato superato da Gardner proprio nel finale. Un pizzico di amarezza che non è sfuggito agli occhi attenti di Rossi.

Rossi a Bezzecchi: "Ma era veloce lui oppure eri lento tu?" approfondimento Moto2: 1° Lowes, 2° Gardner, 3° Bezzecchi Durante l’intervista con Vera Spadini e Giovanni Zamagni nel corso di Paddock Live, Bezzecchi è stato avvicinato da Rossi, che ha chiesto informazioni a Marco su quel sorpasso subito da Gardner. "Ho sbagliato, gli ho lasciato il buco per passare", risponde Bezzecchi al suo 'maestro'. Rossi continua il debrief in diretta su Sky: "Ma era veloce lui oppure eri lento tu?". Il pilota dello Sky Racing Team VR46 risponde sinceramente: "Era veloce lui, ma io ero anche lento, non facevo percorrenza: ho provato a incrociare, ma non ce l’ho fatta, così Gardner mi ha fregato".