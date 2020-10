Domenica la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon. Quartararo guida la classifica con 10 punti di vantaggio su Mir, ma le Desmosedici negli ultimi tre anni sono sempre andate a podio al Motorland, dove Dovizioso nel 2018 e 2019 è stato battuto solo da Marquez. Analizziamo curiosità e statistiche del GP spagnolo

approfondimento

Dovizioso: "Doppio Aragon decisivo per Mondiale"

Come in Francia, anche al Motorland Ducati non ha mai vinto, eccezion fatta per la prima edizione conquistata da Casey Stoner. Ma come in Francia, anche ad Aragon la Desmosedici viene da 3 anni sempre a podio, con Dovizioso secondo negli ultimi 2, trofei a cui vanno aggiunti 2 terzi posti con Lorenzo e Miller.