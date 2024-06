Massimo Rivola, presente a Misano per l'evento Aprilia All Stars, è intervenuto su Sky Sport per parlare di Martin e del futuro del suo team: "È stata un'operazione lampo e siamo stati efficaci. Abbiamo sempre sostenuto Vinales e vogliamo continuare a farlo ma i matrimoni si fanno in due, vedremo. Se non resterà credo che il mercato potrà offrire belle situazioni. L'obiettivo nel 2025 è vincere il campionato, non abbiamo più scuse con un pilota come Jorge"

MOTOGP: LA GRIGLIA PILOTI 2025