Ormai tutti ne erano convinti: vista la cabala Ducati , la 93^ vittoria l’avrebbe ottenuta il numero 93 , cioè Marc Marquez , ma la verità è stata che per passare da 92 a 93 vittorie serviva il numero 1 , quello che Bagnaia porta sulla carena, in un weekend da autentico primo della classe.

Guardando alla storia, Bagnaia entra sempre più nell’olimpo dei grandi : ora è al 12° posto di tutti i tempi per vittorie, al pari di mostri sacri quali Geoff Duke , Kenny Roberts e John Surtees . E anche all’interno della Ducati Pecco sta raggiungendo il vertice: gli manca una vittoria (22 a 23) e due podi, 40 a 42, per eguagliare il plurivittorioso del marchio, Casey Stoner . Al momento ha messo a segno lo stesso numero di podi che ottenne Andrea Dovizioso con il marchio di Borgo Panigale.

Bagnaia padrone del Mugello

Ma cambiamo prospettiva e guardiamo i record del circuito, Pecco sta diventando un padrone del Mugello: 3 vittorie consecutive non si registravano qui dal 2011-2013 (Jorge Lorenzo); due vittorie dal 5° posto in griglia (2022 e 2024), il più basso per andare a vincere qui, le hanno ottenute solo lui e Lorenzo (nel 2011 e 2016). Un trionfo totale, suggellato dai 37 punti, il massimo del weekend, prestazione che non otteneva dal Red Bull Ring 2023. Pecco era all’asciutto di medaglie nelle Sprint quest’anno, e nelle ultime tre aveva rimediato tre zeri. Questo trionfo fa da contraltare al primo zero di Martin in una Sprint da quando queste sono state introdotte, l’anno scorso.