Dalle 10 di sabato 8 giugno al Misano World Circuit si terrà l'Aprilia All Stars, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di motorsport. Sarà spettacolo in pista con le RS-GP utilizzate nel motomondiale e i piloti della casa di Noale che si sfideranno nella All Stars Race. Tante le attività da poter svolgere nel paddock, con la giornata che sarà chiusa dalla tradizionale parata riservata a tutti i motociclisti

È tutto pronto per l'Aprilia All Stars, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di motorsport. Sabato 8 giugno dalle ore 10 al Misano World Circuit si terrà una giornata all'insegna dei motori che prevede un programma ricchissimo. Sarà spettacolo in pista, con le RS-GP utilizzate nel mondiale MotoGP e con i piloti Vinales, Espargaró, Savadori, Oliveira e Fernandez. Ci saranno anche Jacopo Cerutti e Francesco Montanari con la loro Aprilia Tuareg, utilizzata nella Dakar, e il sei volte iridato Max Biaggi.

La novità "All Stars Race" Oltre al solito meet&greet con i fans, la grande novità dell'edizione 2024 è la All Stars Race: una sfida tra tutti i piloti Aprilia Racing, dalle stelle della MotoGP fino ai fuoriclasse dell'Offroad, che scenderanno in pista in sella alle Aprilia RS 660 Extrema. Ogni pilota correrà in coppia con un ospite tra coloro i quali animeranno l'evento, da campioni che hanno scritto la storia della casa di Noale a volti noti dello spettacolo e del motosport. La partenza sarà in stile Le Mans e ci sarà il momento del cambio pilota, elementi che promettono una bagarre emozionante.

Gli eventi nel paddock di Misano Nel paddock sarà possibile svolgere dei test ride, per provare lungo le strade della Romagna la nuova arrivata RS 457 insieme al meglio della gamma Aprilia. Inoltre si potrà visitare la mostra fotografica "Aprilia vista dall'Oriente" con gli scatti della fotografa giapponese Aki Kusudo. Non mancheranno gli spazi per gli eSport, per lo shopping dedicato, aree food e tanto altro. Il tutto con la colonna sonora della musica di Radio Deejay. A fine giornata la pista di Misano sarà tutta dei motociclisti in sella alla loro Aprilia per la tradizionale parata conclusiva.



MotoGP, dal 2025 Jorge Martin correrà con Aprilia L'Aprilia All Stars arriva pochi giorni dopo il colpo da novanta messo a segno dalla casa di Noale per il prossimo Mondiale di MotoGP, nel quale Jorge Martin correrà con il team italiano. Il pilota spagnolo, che è attualmente in testa alla classifica della top class davanti a Pecco Bagnaia, lascerà la Ducati del team Prima Pramac dopo aver firmato un contratto pluriennale con Aprilia Racing. "Un percorso di crescita inarrestabile - ha commentato l'amministratore delegato Massimo Rivola nel comunicato ufficiale. Jorge è un tassello per arrivare all'obiettivo che tutti cerchiamo con grande fame". leggi anche Martin in Aprilia dal 2025: contratto pluriennale