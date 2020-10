Andrea Dovizioso, che accusa un ritardo di 18 punti in campionato, crede nella rincorsa Mondiale in vista dei prossimi due round di Aragon: "A questo punto della stagione saranno decisivi. Possiamo essere competitivi con la Ducati, anche se non siamo i favoriti". Petrucci: "Vittoria di Le Mans mi dà morale"

