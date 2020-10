Rivola: "Prove schiaccianti a favore di Iannone"

Giovedì 15 ottobre Andrea Iannone si è presentato davanti al Tas di Losanna per l'udienza dopo il presunto caso di doping, che ha portato ai 18 mesi di sospensione. Il giorno seguente il tribunale arbitrale internazionale dello sport ha comunicato che la sentenza sarà notificata a metà novembre. La stagione 2020 del pilota italiano, a questo punto, è definitivamente compromessa. Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia, ha fornito ai microfoni di Sky Sport qualche dettaglio in più sull’udienza di Iannone: "Ho visto determinanti argomenti e atteggiamenti che mi lasciano perplesso per come si è svolta l'udienza al Tas. Ciò non toglie che riteniamo giusto difendere Andrea. Abbiamo presentato due precedenti clamorosi in fatto di doping attraverso contaminazione alimentare, con l’assoluzione in entrambi i casi. Le nostre prove sono schiaccianti, non c’è un argomento scientifico che non sia a nostro favore, la Wada è venuta a Losanna per parlare di niente. Il caso Iannone è un danno per Aprilia, ma sono convinto che non sia un danno causato da Iannone. Tanti scienziati hanno accettato di difendere il nostro pilota. È assurdo parlare di undici mesi di stop, spero non si vada oltre, siamo un po' sconcertati. Siamo stati quasi 12 ore a parlare in udienza, dopo mesi di attesa per leggere le carte: se c’è bisogno ancora di un mese per decidere, significa che la situazione non è semplice, quindi voglio essere ottimista".