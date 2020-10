Dopo l'emozionante vittoria di Petrucci a Le Mans, il Motomondiale si sposta in Spagna per il primo dei due appuntamenti nel deserto di Aragon. Si inizia con il "Gran Premio Michelin", in diretta su Sky dal 16 al 18 ottobre (gli orari delle gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12:20, MotoGP alle 14). Questo weekend non ci sarà Rossi, risultato positivo al test del coronavirus ROSSI POSITIVO AL CORONAVIRUS: "SONO TRISTE E ARRABBIATO"

Sette vincitori diversi in 10 GP, nella storia della top-class era accaduto solo 20 anni fa. Sulla pista bagnata di Le Mans è toccato a Danilo Petrucci il privilegio di sfrecciare per primo davanti alla bandiera a scacchi. Il pilota della Ducati è rimasto al comando della gara dall'inizio alla fine, riuscendo a resistere fino al traguardo agli attacchi di Alex Marquez e Pol Espargaró. In una delle stagioni più equilibrate di sempre, ben 15 piloti sono già saliti sul podio. Un evento non del tutto inedito, ma sicuramente molto raro, visto che non si verificava dal 1977.

Doppio appuntamento ad Aragon Il Motomondiale adesso si sposta in Spagna, precisamente ad Aragon, dove sono in programma due appuntamenti in seguito alle modifiche al calendario causate dalla pandemia da Covid-19. Si inizia con il "Gran Premio Michelin de Aragon", in diretta su Sky Sport MotoGP dal 16 al 18 ottobre (gli orari delle gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12:20, MotoGP alle 14). La prossima settimana ci attende invece il "Gran Premio Liqui Moly de Teruel", sempre al MotorLand di Aragon, dal 23 al 25 ottobre.

Mondiale equilibrato, Quartararo in testa L'intervista Dovizioso: "Mondiale ancora aperto, ci proviamo" La naturale conseguenze di questo Mondiale così equilibrato è avere una classifica con i primi 4 piloti racchiusi in 19 punti: in testa c’è ancora Quartararo a quota 115, Mir è a -10, Dovizioso a -18, Vinales a -19. Rossi, dopo il terzo zero consecutivo per via della caduta di Le Mans, è 13° in classifica con 58 punti (a -57 dal leader Quartararo).

Valentino Rossi positivo al coronavirus approfondimento Rossi positivo al coronavirus: "Sono triste e arrabbiato" Nella giornata riservata alle parole dei piloti è arrivato l'annuncio sui social di Valentino Rossi: il pilota della Yamaha è risultato positivo al coronavirus, salta la gara di Aragon di questo weeekend. "Mi piacerebbe essere ottimista, ma mi aspetto che il 2° round ad Aragon sia un 'no go' anche per me... Sono triste e arrabbiato perchè ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo", ha scritto Rossi.