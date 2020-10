La stagione 2020 del mondiale Superbike è giunta al termine con il round di Estoril, seconda tappa in terra portoghese dopo la classica di Portimao. È stato un fine settimana di festa per Jonathan Rea e Kawasaki, vincitori dei titoli piloti e costruttori, ma anche per Michael Ruben Rinaldi, il migliore tra i piloti delle squadre indipendenti. Si è poi trattato di un weekend di addii per Chaz Davies e Michael Van Der Mark dopo tanti anni rispettivamente con Ducati e Yamaha. Le chiavi di Estoril vanno però a Toprak Razgatlioglu, il pilota più veloce dell'ultimo appuntamento dell'anno.

UP

Toprak Razgatlioglu – Dopo una prima metà di stagione coi fiocchi, il turco si era un po' spento a partire dal doppio round di Aragon, pista che non digerisce al meglio. Proprio all'ultima occasione invece ecco che la scintilla scocca di nuovo, con la prima pole position di carriera in Superbike e due vittorie perentorie in Gara 1 e Superpole Race. Domenica pomeriggio Toprak cede alle due Ducati ufficiali, ma è sicuramente lui l'uomo del weekend. L'obiettivo per il 2021 sarà migliorare la costanza di rendimento.

Chaz Davies – È una favola bellissima e un po' amara, quella che vede protagonista il gallese. Deluso per la mancata riconferma in Aruba Ducati, Chaz trova un weekend molto positivo che lo vede quarto in qualifica (suo principale tallone d'Achille), secondo in Gara 1, quarto in Superpole Race e dominatore nell'ultima corsa dell'anno. La ventottesima affermazione in sella alla Rossa è un regalo per sé e per la squadra che è stata la sua famiglia negli ultimi sette anni. Chissà cosa gli riserverà il futuro…