Dovizioso: "Il problema è solo la nuova gomma"

Dopo le prime due sessioni di prove, Andrea Dovizioso chiude il venerdì del GP Teruel con il 19° posto nella combinata: "Non è un problema di layout della pista o di temperature dell'asfalto, ma solo della nuova gomma. Non riesco a staccare bene per fare un buon inserimento in curva ed anche in uscita non sono a posto. Ho avuto gli stessi problemi che ho in realtà da inizio anno, pensavo di migliorare di più rispetto agli altri"

Venerdì complicato ad Aragon per Andrea Dovizioso e in generale per la scuderia di Borgo Panigale: nella classifica combinata del GP Teruel, dopo le prime due sessioni di prove, tutte le Ducati sono rimaste fuori dalla top ten. Dovizioso, ancora in lotta per il Mondiale (è a -15 punti dal leader Mir), ha chiuso al 19° posto con 1:49.240, con un ritardo di un secondo e mezzo da Nakagami. Sulla carta, il Motorland è un circuito favorevole alla Ducati, quindi i problemi sono da ricercare in altri fattori, come spiega lo stesso Dovizioso al termine delle Libere 2: "Non è un problema di layout della pista o di temperature dell’asfalto, ma solo della nuova gomma. Non riesco a staccare bene per fare un buon inserimento in curva ed anche in uscita non sono a posto. Ho avuto gli stessi problemi che ho in realtà da inizio anno, pensavo di migliorare di più rispetto agli altri. Se Petrucci lamenta una mancanza di grip a centro curva, e dunque ha una sensazione diversa dalla mia, dipende dal suo stile di guida".