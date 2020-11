Contrariamente a quanto accade negli altri circuiti spagnoli, i piloti di casa in Moto2 non sono i protagonisti principali a Valencia : vi hanno vinto solamente tre volte, con Marc Marquez nel 2012, Nico Terol nel 2013 e Tito Rabat nel 2015 . Una vera e propria anomalia: è il circuito spagnolo in cui gli spagnoli hanno vinto di meno in Moto2 (4 vittorie per loro a Jerez e Barcellona; 5 ad Aragon) e quello in cui la loro vittoria è più

L'Italia cerca l’impresa in Moto3

leggi anche

Valencia, "Ricardo Tormo" pista per Yamaha e Honda

Inutile nascondersi, Valencia al momento non è stata una gara fortunata per gli italiani: è uno dei due circuiti del calendario originale 2020 in cui siamo ancora alla ricerca del primo successo con Silverstone. Anche i podi languono: sono due, con Migno, terzo nel 2016 e secondo l’anno scorso. Anche in Moto3 gli spagnoli non dominano: tre successi per loro, l’ultimo l’anno scorso con Sergio Garcia. Al pari della Moto2, è il circuito di casa in cui hanno vinto di meno con Jerez, in cui tuttavia quest’anno si è già corso, e nella prima delle due gare ha vinto Arenas. I suddetti bilanci per Italia e Spagna in Moto3 consacrano Valencia come circuito “multinazionale”: finora vi hanno vinto piloti di 6 nazioni diverse ( Australia, Gran Bretagna, Portogallo, Spagna, Sudafrica, Turchia) in 8 gare disputate e la Spagna è l’unica nazione che vanta più di un successo. Per quanto riguarda le posizioni di partenza, la pole a Valencia finora si è mostrata marginale: solo Jorge Martin, poleman seriale di categoria, ha vinto dalla prima posizione qui nel 2017, tutte le altre vittorie sono giunte dal secondo al settimo posto della griglia.