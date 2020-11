Positivo al coronavirus fino a questa mattina, Valentino si è sottoposto a un ulteriore tampone: se dovesse risultare negativo potrà partire per Valencia. A 48 ore di distanza servirà però un nuovo test prima di avere il via libera a tornare in pista questo weekend sul tracciato di Valencia. Il GP d'Europa live su Sky: la gara di MotoGP alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE

Aggiornamenti su Rossi, la cui presenza al GP d'Europa in programma questo weekend è ancora in dubbio. Positivo al coronavirus fino a questa mattina, Valentino ha svolto l'ennesimo tampone ed è ancora in attesa del risultato. Se fosse negativo potrà raggiungere già oggi pomeriggio se non domani il paddock di Valencia. Rossi dovrà restare fuori dall'autodromo e sottoporsi a un ulteriore tampone (devono passare 48 ore tra i due test al Covid). Se dovesse risultare ancora negativo avrà il via libera a rientrare in pista. Si tratta di una vera lotta contro il tempo: questa sorta di check-in va fatta entro 120 minuti dalle qualifiche, che scatteranno sabato alle 14.50. Se Rossi non dovesse farcela, al suo posto al fianco di Vinales per il team ufficiale della Yamaha correrà il pilota statunitense di Superbike Garrett Gerloff.

Dopo due Gran Premi senza un pilota (Rossi ha comunicato di essere risultato positivo al Covid il 15 ottobre e ha dovuto saltare i due GP di Aragon) come da regolamento Yamaha doveva scegliere un sostituto: ha deciso di "pescare" da team GRT di Superbike, scegliendo Garrett Gerloff. Pilota texano tra i protagonisti della seconda parte di stagione di Superbike, potrebbe sostenere i turni di prove libere del venerdì e del sabato mattina, per poi eventualmente cedere il posto a Rossi a partire dalle Libere 4 (al via sabato alle 14.10).