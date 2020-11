Non sarà in griglia di partenza domenica 8 novembre sul tracciato di Valencia, Iker Lecuona: suo fratello, con cui vive ad Andorra, è risultato positivo al test, per cui sebbene il pilota del team Red Bull Tech3 sia risultato negativo deve restare in isolamento per 10 giorni, nel rispetto del protocollo di Andorra

CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE