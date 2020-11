GP Europa, il Motomondiale va a Valencia: guida tv

Torna la MotoGP e lo fa a Valencia per il primo dei due round consecutivi al Circuit Ricardo Tormo. Con sei piloti ancora in lizza per il Mondiale a tre gare dalla fine, si preannuncia un weekend già decisivo per la corsa al titolo. Il GP d'Europa in diretta su Sky Sport MotoGP con questi orari: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

La MotoGP torna in pista per un trittico finale da brividi, in cui si assegnerà il titolo Mondiale. Si parte da Valencia per il GP d'Europa, dove si correrà il primo di due round consecutivi al Circuit Ricardo Tormo. Con ben sei piloti ancora in corsa per il titolo iridato, sarà battaglia vera a Valencia. Si arriva dopo uno stop di una settimana, arrivato al termine del doppio appuntamento di Aragon che ha visto vincitori Rins e Morbidelli. Attesa per il debutto in MotoGP di Lorenzo Salvadori, campione italiano di Superbike, che sarà in sella all'Aprilia. Il Mondiale si chiuderà il prossimo 22 novembre a Portimao in Portogallo.

Il programma del GP d'Europa leggi anche Il paradosso di Mir: leader senza gare vinte Il GP d'Europa si svolgerà da venerdì 6 a domenica 8 novembre, con la conferenza stampa dei piloti ad aprire la settimana giovedì 5 novembre alle 17. Di seguito gli orari delle gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20 MotoGP alle 14. Tutta la settimana del GP d'Europa è in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208).

La classifica del Mondiale leggi anche Morbidelli a -25 dalla vetta: 5 piloti in 28 punti Con sei piloti racchiusi in 32 punti, la corsa al Mondiale a tre gare dal termine, è un vero e proprio rebus. Guida la classifica Joan Mir, giovane pilota della Suzuki, che vanta 14 punti di vantaggio su Quartararo e 19 su Vinales. Alle loro spalle c'è tanta Italia, con Morbidelli (-25), Dovizioso (-28) e Rins (-32) ancora ampiamente in gioco per il titolo. Valencia sarà un importante viatico per chi vorrà stappare lo champagne a fine stagione.