Aprilia Trackhouse cambia colori per i primi due Gran Premi della stagione: in Thailandia, e poi anche in Argentina per il secondo appuntamento del 2025, il team satellite di Noale vestirà di azzurro e arancione, colori del marchio Gulf. La livrea gialla e blu tornerà poi per il GP di casa di Austin. Ecco le FOTO della nuova moto di Raul Fernandez e Ai Ogura per Buriram e Termas de Rio Hondo

