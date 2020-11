Andrea Dovizioso parla a Sky Sport del proprio futuro: "A questo punto della mia carriera, correre senza ambizioni non ha molto senso. Meglio diventare collaudatore di una casa importante, anche se non è il massimo per un pilota che si sta giocando il Mondiale". Il GP d'Europa in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno con questi orari: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14 GP EUROPA, GLI HIGHLIGHTS DELLE LIBERE MOTOGP

Andrea Dovizioso apre le porte alla possibilità di diventare collaudatore di un "team importante" nel 2021. Il forlivese lascerà la Ducati al termine di questo campionato e, come anticipato da Sky Sport nelle scorse ore, potrebbe diventare collaudatore nella Yamaha nel prossimo anno, per poi trovare un posto nel Mondiale l'anno seguente. Gli incontri tra la casa giapponese e il pilota ci sono già stati e ne sono previsti altri nei prossimi giorni. La volontà di entrambe le parti è di lavorare insieme.

"Collaudatore? Bene, ma non il massimo per uno che si gioca il Mondiale" leggi anche Dovizioso-Yamaha, trattativa già avviata "Correre per correre non avrebbe senso per me a questo punto della mia carriera - ha spiegato Dovizioso a Sky Sport -. A questo punto è meglio accettare il ruolo di collaudatore per una casa importante. Ovvio che non è il massimo per un pilota che si gioca il Mondiale". Il pilota della Ducati è attualmente quinto in classifica, con un ritardo di 28 punti dal leader del campionato, Mir.