Garrett Gerloff traccia un bilancio della sua prima giornata in sella a una MotoGP, svelando cosa si è detto con Valentino Rossi nel box Yamaha: "E' stata una sorpresa vederlo, mi ha ringraziato di aver trattato bene la sua moto", ha detto lo statunitense a Sky Sport.

Giornata da ricordare per Garrett Gerloff, che ha sostituito Valentino Rossi nella prima giornata di libere del GP d'Europa. Lo statunitense, pilota della Yamaha in Superbike, ha chiuso con il 19° tempo , facendo però divertire con alcuni giri a tutto gas. Durante la giornata, Gerloff si è anche ritrovato ai box lo stesso Rossi, una volta che il pesarese ha potuto fare il suo ingresso nella 'bolla' dopo la doppia negatività al tampone.

" Valentino ? Sono stato sorpreso , non pensavo di vederlo ai box - ha detto Gerloff ai microfoni di Sky Sport -. Mi ha detto buon lavoro e mi ha ringraziato di aver trattato bene la sua moto. Mi sono sentito molto bene sulla moto, la M1 è agevole da guidare. Non sono state sufficienti queste due sessioni da 45', mi sarebbe piaciuto avere più tempo ".

Il regalo della Yamaha a Gerloff

Sulla possibilità, un giorno, di correre in MotoGP, Gerloff ha detto: "Penso sia il momento di avere ancora un americano in MotoGP. Non sarei qui se ci fosse dietro il grande lavoro di Rainey, penso che la sua piattaforma possa essere un trampolino di lancio. Cosa conosco dell'italiano? Soprattutto le parolacce, posso dire grazie a tutti". Gerloff infine ha mostrato alle telecamere il regalo che il team Yamaha gli ha consegnato al termine della giornata, in ricordo dell'esperienza in MotoGP sulla M1 di Valentino.