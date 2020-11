Rossi salta il venerdì, è in attesa del 2° tampone

Alle 7:45 di stamattina Rossi si è sottoposto a un nuovo tampone, dopo quello di ieri negativo al Covid-19. Il risultato arriverà stasera, quindi Valentino (a prescindere dall’esito) non farà in tempo a scendere in pista nelle prime due sessioni di prove. Sarà Garret Gerloff a sostituirlo per le Libere 1 e le Libere 2 di Valencia. Se l’ultimo tampone effettuato oggi dovesse essere negativo, Rossi potrebbe tornare in sella sabato mattina per le Libere 3

Per provare a rivedere Rossi in pista in sella alla Yamaha, i tifosi dovranno aspettare sabato 7 novembre. Valentino infatti non riceverà in tempo l’esito del secondo tampone a cui si è sottoposto alle 7:45 di venerdì 6 novembre: come specifica il comunicato ufficiale della casa giapponese, il risultato arriverà in serata, quindi non ci sarà tempo per il 46 di scendere in pista per le prime due sessioni di prove del GP Europa. Il pilota di Tavullia, risultato negativo al tampone di giovedì 5 novembre, ha bisogno di un secondo risultato negativo per poter tornare a guidare la sua M1. Intanto ha raggiunto Valencia, dove sarà sostituito da Garret Gerloff per le Libere 1 e le Libere 2. Se l’ultimo tampone effettuato venerdì mattina dovesse essere negativo, Rossi potrebbe tornare in sella sabato mattina per le Libere 3 di Valencia.