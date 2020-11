McPhee a Valencia conquista la quinta pole in Moto3, partiranno alle sue spalle in griglia Fernandez e Vietti. Giornata importante per il pilota dello Sky Racing Team VR46: promosso in Moto2, nel 2021 dividerà il box con Marco Bezzecchi su Kalex VIDEO. GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE

Da bravo anglosassone, a suo agio sotto la pioggia, John McPhee si è preso la sua quinta pole in Moto3. Uno specialista del bagnato che si è confermato sul bagnato di Valencia. La pioggia è stata la vera protagonista della giornata, arrivata a tratti, fin dal mattino, mettendo in difficoltà i piloti in FP3 e nei turni restanti.

Sky VR46 Vietti in Moto2 nel 2021: "Sogno che si avvera" Condizioni ballerine in cui è riuscito a distinguersi Celestino Vietti, tra i più costanti nella variabilità delle due giornate. In qualifica il piemontese si è preso il terzo posto, nonostante una scivolata nel finale e con la terza prima fila consecutiva sta confermando la crescita vista quest'anno. Rimarcata dalla terza posizione nel mondiale, alle spalle di Ogura e del leader Arenas.

Al contrario, quest'ultimo, ha sofferto l'asfalto umido fin del primo giorno, ritrovandosi ad affrontare le qualifiche partendo dalla Q2. Superate ad ogni modo con un quarto posto, per un attimo trasformatosi in terzo a causa dell'iniziale cancellazione del giro buono di Fernandez, poi rimesso al secondo posto. Il leader della Moto3 non è l'unica vittima della pioggia intensa del secondo turno di qualifica durante la quale sono caduti anche Garcia, Tatay e Lopez. Le bandiere gialle hanno contribuito non poco ad aumentare la confusione finale. Oltre a Fernandez (poi rimesso al secondo posto) ne hanno fatto le spese anche Ogura (da quarto a undicesimo), Tatay (da ottavo a tredicesimo), Salac (da tredicesimo a quindicesimo)…Ne ha beneficiato invece Riccardo Rossi che aveva già sorpreso tutti con un settimo posto, trasformatosi poi in sesto, grazie alla posizione (quella di Ogura) guadagnata a tempo scaduto. È mancato Arbolino, sesto nella combinata dei tre turni precedenti, ma solo diciassettesimo sulla griglia di partenza. Altra giornata da dimenticare per Niccolò Antonelli, vittima di una strategia sciagurata in Q1 dove ha aspettato troppo ad attaccare, quando ormai la prima pioggia aveva chiuso la finestra temporale utile per abbassare il tempo. In gara scatterà dall’ultima casella.