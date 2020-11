"Nei prossimi giorni annuncerò il mio futuro"

L'ammissione

Dovi: "Meglio collaudatore di team importante"

"Se mi sento pronto al ruolo da collaudatore? Anche se è stato un anno complicato e non con belle sensazioni per fare il risultato, il fuoco c'è, infatti non avere la possibilità di correre l’anno prossimo non è una bella cosa - ha detto Dovizioso a Sky Sport -. Perciò mi vedrai correre con il cross. Questo ti fa capire che c'è il fuoco dentro, però dipende che fuoco è. Succedono tante cose, ci sono tante dinamiche che bisogna gestire bene per tirar fuori il massimo, quest’anno non è stato facile. Il tester? I piloti non vogliono farlo, di base... ed è il motivo per cui con il mio manager abbiamo lavorato tanto. Nei prossimi giorni vi faremo sapere. Quando vedo gli highlights del passato mi viene ancora la pelle d'oca".