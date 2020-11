Seconda vittoria per l'Italia sul tracciato di Valencia: Marco Bezzecchi, pilota dello Sky Racing Team VR46, nel GP d'Europa si ripete dopo il successo ottenuto nel GP di Stiria MOTO2 2021, SKY VR46: VIETTI IN COPPIA CON BEZZECCHI

Secondo successo in Moto2 per Marco Bezzecchi dopo il GP della Stiria. Valencia per noi è un circuito particolarmente ostico: non vincevamo qui dal 2011 con Michele Pirro e questo successo pone fine al lungo digiuno. Ora nei circuiti del calendario originale 2020 ci manca un successo solo a Phillip Island e Silverstone: in tutti gli altri abbiamo vinto almeno una volta dal 2017 in poi.

Bez, seconda vittoria in Moto2 Il bis Moto2, vince Bezzecchi. Bastianini 1° nel Mondiale Per Bez è il sesto podio stagionale, gli stessi di Sam Lowes, protagonista in negativo con una caduta che, a sua volta, favorisce Enea Bastianini, di nuovo al comando del mondiale dopo Brno e Aragon/1. Per Bez il successo è un regalo di compleanno: compirà 22 anni questo giovedì, un giorno prima dell'inizio del secondo weekend di Valencia. Valencia si dimostra un circuito in cui è difficile ripetersi: Bez è il 10° vincitore diverso in 11 gare Moto2 corse qui; l'unico a conquistarne due è stato Oliveira, nel 2017 e 2018.

Lowes manca il colpaccio Quando è caduto al sedicesimo giro, Lowes aveva nel mirino Bez: qualora avesse vinto, avrebbe registrato il quarto successo consecutivo, eguagliando la sequenza record di categoria, messa a segno da Toni Elias 10 anni fa, dal Sachsenring a San Marino. Quella è l'unica sequenza di 4 vittorie nella storia della Moto2. Per Lowes invece il duro stop: non solo era reduce da 3 vittorie di fila, ma anche da 5 podi, che lo avevano proiettato dal sesto posto del mondiale dopo Misano/1 alla testa dello stesso dopo Aragon/2.

Moto3: Fernandez vince, Ogura si conferma costante La gara Moto3, vince Fernandez. Squalificato Arenas Al suo 40° GP, Raul Fernandez diventa il 41° vincitore della categoria Moto3, il 14° spagnolo. Fernandez ha messo a segno la 70^ vittoria KTM, che ora si trova a sole due lunghezze dalla Honda, primatista di categoria. Da notare la costanza di Ai Ogura: è al settimo podio stagionale, ad una sola lunghezza da quanti ne mise a segno Youichi Ui nel 2001 in 125cc, l'ultimo giapponese con un bottino così consistente. Ogura è al secondo posto del mondiale, a soli tre punti da Arenas, nonostante non conti nessuna vittoria contro le tre dello spagnolo. La costanza è il dato che divide Ogura e Arenas: ai 7 podi del giapponese si contrappongono i 5 dello spagnolo, che oltre alle tre vittorie conta solo un secondo ed un terzo posto e ben 3 cadute e la squalifica di ieri.