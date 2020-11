Iker Lecuona sarà in pista sabato per le terze libere del GP della Comunità Valenciana: l'ultimo test a cui è stato sottoposto il pilota del team Tech 3, in isolamento dopo la positività al Covid-19 del fratello, è negativo. "Sono pronto, è una grande notizia", ha scritto lo spagnolo su Instagram GP VALENCIA, LA GUIDA TV SU SKY

Buone notizie per il team KTM Tech 3, che ritrova Iker Lecuona. Lo spagnolo infatti è risultato negativo all'ultimo test effettuato e potrà dunque partire per Valencia, dove sabato prenderà parte alle prove libere 3 del GP della Comunità Valenciana. Lecuona si trovava in isolamento ad Andorra in qualità di 'contatto stretto' del fratello, risultato positivo al Covid-19. Proprio per questo motivo, il pilota della Tech 3 era stato costretto a saltare il GP d'Europa. L'annuncio è arrivato tramite i social del team: "Il test di Iker è negativo e le autorità di Andorra gli hanno permesso di essere a Valencia sabato mattina, in tempo per le FP3".