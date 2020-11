C’è un aspetto emozionale che sfocia nelle opinioni e va al di là del merito oggettivo di una sentenza fatta un organo deputato. Così da una parte c’è la squalifica di Andrea Iannone (capiremo se ci sarà la scelta di seguire ulteriori azioni legali seguendo la giustizia ordinaria) e dall’altra tutti gli attestati di vicinanza che lo stesso pilota sta riportando sui suoi social. Il paddock giudica la pena inflitta al pilota di Vasto eccessiva.



L’Aprilia ha fatto di più ed ha reso pubblico il proprio stato d’animo con una camminata lungo la pista dandogli valore di compattezza ed unità in un momento difficile. Giorni tosti; c’è un ragazzo al quale si è creduto ed ora è il momento di stargli vicino (grandissima l’umanità mostrata da Massimo Rivola) ma bisogna urgentemente imbastire un futuro che sia più solido possibile e degno di rappresentare la storia vincente del Gruppo Piaggio. Sulla carta l’Aprilia dovrebbe strutturarsi in modo più concreto, con un test team valido, per poter sfruttare le concessioni che Noale ha in paniere per continuare a far fare dei passi tecnici in avanti. La libertà di crescere in un memento in cui tutti sono congelati è un’opportunità troppo grande per non essere colta.