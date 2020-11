Il pilota del team Pramac è 3° al termine delle libere del venerdì del GP della Comunità Valenciana: "Ho tirato un sospiro di sollievo, mi mancava un risultato come quello di oggi, con l'accesso diretto al Q2, è una grande iniezione di fiducia per tutto il team". 1° il suo compagno di squadra, Miller, 2° Nakagami

"Anche il passo è buono, eravamo molto velici nel secondo turno, in generale è stata una prima giornata in positiva , mi mancava l'accesso diretto al Q2, stare subito tra i migliori", aggiunge Bagnaia.

Il gesto

Pramac vicina a Iannone: il 29 sulla moto di Pecco

L'obiettivo è cancellare le ultime gare: "Ad Aragon abbiamo avuto due weekend davvero duri, non me l'aspettavo invece non mi sono trovato con la moto, ho faticato in tutto, avevo davvero bisogno di iniziare come oggi. Ne avevamo bisogno sia io sia tutto il team, iniziare così è una bella iniezione di fiducia".