Bastianini e Arenas campioni in Portogallo se...

Quest’anno, per la prima volta dal 2005, i Mondiali di Formula 1 e MotoGP si sono decisi nello stesso giorno, con Hamilton che ha vinto il titolo in Turchia e Mir a Valencia. Era successo 15 anni fa, precisamente il 25 settembre 2005, quando Alonso vinse a Interlagos e Rossi a Sepang. Per la Moto2 e la Moto3, invece, tutto è rimandato all'ultimo GP della stagione a Portimao. Bastianini e Arenas sono a un passo dal titolo nelle rispettive categorie. Le gare di Valencia non hanno regalato molte pietre miliari nelle classi inferiori, ma noi ce ne teniamo ben stretta una: Tony Arbolino è il primo vincitore italiano in Moto3 sul circuito Ricardo Tormo e registra la vittoria dalla più lontana posizione in griglia in questo tracciato (13°). Finora tutte le vittorie qui erano giunte dai primi 7 posti in griglia. In Moto2 il dato più eclatante si è registrato al sabato: la MV Agusta è tornata in pole nel Motomondiale per la prima volta dal GP di Le Mans del 1976 in 350cc con Giacomo Agostini. Domenica 22 novembre però gli occhi saranno puntati soprattutto su Bastianini e Arenas, che possono vincere il titolo nell'ultimo GP dell'anno a Portimao: vediamo con quali combinazioni diventerebbero campioni del mondo in Portogallo.